Primavera, il Cesena bloccato in casa dal Monza (0-0) VIDEO

Sfuma anche la seconda possibilità per la Primavera di isolarsi in vetta, fermata in casa dal Monza (0-0) e scivolata al quarto posto. Campedelli deve rinunciare a Mattioli (affaticamento muscolare) sostituito da Abbondanza. Per il resto è confermata la squadra vittoriosa contro la Juventus, schierata oggi con un 3-4-1-2. Al 35’ l’incornata di Albé sfiora il palo alla sinistra di Fontana. Stessa sorte due minuti dopo per il tiro di Reita. Si va al riposo con i portieri inoperosi. La ripresa si apre con il tiro-cross (47’) di Carbone che impegna il portiere brianzolo. Il Cesena insiste e al 59’ Abbondanza mette basso nel mezzo, Vailati devia e la difesa si rifugia in angolo. Campedelli passa al 4-3-1-2 con l’ inserimento delle mezzali Zamagni e Biguzzi e l’arretramento di Domeniconi. Al 73’ l’ex Tosku prova a suonare la carica, ma la sua conclusione è sporcata in angolo da Villa. Al 77’ Biguzzi colpisce male ma il suo improbabile campanile costringe il portiere ad alzare la palla sopra la traversa. A dieci dal termine il Monza rimane in dieci per l’espulsione di Bagnaschi che da dietro stende Domeniconi. I bianconeri premono alla ricerca del gol, ma nonostante la superiorità numerica il risultato non si sblocca.