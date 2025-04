Primavera, il Cesena abbatte il Milan (2-0). Campedelli: “Un altro passo verso la salvezza” VIDEO

Il Cesena domina in lungo e in largo, battendo 2-0 il Milan e compiendo un passo fondamentale in chiave salvezza. I bianconeri sono incontenibili e colpiscono due legni, prima la traversa di Giovannini (24’) poi il palo di Pitti (32’). I padroni di casa passano in vantaggio al 29’ grazie alla combinazione tra Castorri e Giovannini: il numero 30 con un tiro a giro di prima intenzione fulmina l’estremo avversario. Il raddoppio arriva allo scadere del primo tempo con l’autogol di Nissen su spunto di Arpino. “Abbiamo fatto un altro passo verso la salvezza ma conosciamo bene il calcio, non bisogna mollare, continueremo ad impegnarci per fare risultato”: così Nicola Campedelli dopo il fischio finale.