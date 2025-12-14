Primavera, Cesena sconfitto nel big-match di Firenze (2-1) VIDEO

Non riesce l’impresa primo posto al Cesena che cade in casa della Fiorentina, 2-1. Il primo tempo scivola via velocemente. Le due squadre si studiano e mantengono in maniera rigorosa le posizioni in campo: 4-3-1-2 per il Cesena, 4-2-3-1 per la Fiorentina. La prima vera occasione della partita si fa attendere 56 minuti: Trapani imbuca per Atzeni. Il trequartista, si posiziona bene con il corpo, liberando poi una conclusione potentissima che si va a schiantare sulla traversa. La partita a questo punto diventa sempre più vivace. E’ la Fiorentina a risultare più concreta, portandosi in vantaggio: da punizione, con uno schema, Sadotti cerca e trova Braschi che elude ogni marcatura e deposita in rete. Neanche il tempo di festeggiare, il Cesena si è già buttato in avanti e risponde con il gol, dopo appena un minuto: sforbiciata di Mattioli che buca Leonardelli.