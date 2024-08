Primavera, Cesena sconfitto in casa della Juve (3-0)

Grande delusione per il Cesena, sconfitto 3-0 da una Juventus che si dimostra più cinica e concreta sotto porta. I ragazzi di Campedelli partono bene sfiorando il gol prima con Tampieri (14’), e poi con Ronchetti (24’). I padroni di casa diventano i veri padroni del gioco con il cambio modulo, passando al 3-4-2-1 a metà primo tempo. In pochi minuti la Juventus annichilisce il Cesena: al 30’ Pugno colpisce il palo, al 42’ il numero 9 si riscatta con un tap-in vincente dopo la grande azione targata Florea. Nella seconda frazione di gioco la squadra di Magnanelli chiude i conti: al 27’ Pugno sigla la doppietta personale su errore di Veliaj, allo scadere poi Di Biase appoggia in rete, dopo aver colpito il legno.