Primavera, Cesena, ko indolore col Verona, malore per uno spettatore in tribuna (0-5) VIDEO

Sconfitta pesante ma indolore per un Cesena, matematicamente salvo (e privo di numerosi titolari), sovrastato per 5-0 dall’Hellas Verona. Il primo tempo è caratterizzato da un episodio extra-campo: è il 28’ quando il gioco viene interrotto a causa di un malore di uno spettatore, in tribuna. La partita rimane ferma per diciassette minuti, immediato l’intervento dello staff medico del Cesena e della Croce Rossa che ha poi trasportato l’uomo, in stato di coscienza al Bufalini. Quando l’incontro riprende il Verona passa in vantaggio con Vermesan che insacca su mischia in angolo. La squadra allenata da Sammarco scende in campo nel secondo tempo con la giusta grinta, siglando due reti nel giro di 10 minuti: prima con la conclusione al limite di Monticelli (6’), poi nuovamente con Vermesan (16’). I veneti la chiudono definitivamente con i cambi: scendono in campo Stella e De Rossi (entrambi al 21’) che siglano rispettivamente il 4 e il 5 a zero. “E’ stata una stagione straordinaria e i ragazzi hanno dato il massimo”