Primavera, Cesena inarrestabile: battuta anche la Lazio (3-1) VIDEO

Un Cesena inarrestabile (quarta vittoria consecutiva), batte la Lazio (3-1), dimostrando grande concretezza e compattezza. In un primo tempo piuttosto spento e povero di iniziative, Tosku si mette in proprio: al 18’ il numero 10, salta due avversari con tocchi ravvicinati di destro prima di concludere a lato, di poco. Le due compagini continuano a studiarsi, prediligendo un atteggiamento attendista, fino allo scadere della prima frazione, quando i bianconeri vanno a centimetri dal vantaggio: Carbone sposta e tira, il pallone sfiora il palo, spegnendosi sul fondo. La partita viene decisa nel secondo tempo dalla doppietta di Filippo Bertaccini, uscito vittorioso, ieri dal Picco, con la prima squadra. La perla che sblocca la partita, arriva al 56’: direttamente da calcio d’angolo, Bertaccini cerca e trova il gol olimpico, bucando Bosi. Dopo una manciata di minuti, ecco il 2-0: questa volta, il centrocampista segna su punizione, con una conclusione a giro sulla quale l’estremo difensore della Lazio pasticcia clamorosamente. Gli ospiti accorciano al 65’: dopo un fallo in area di rigore di Biguzzi, D’Eusanio indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Sulejmani; la sua conclusione, è potente, Gianfanti intuisce, tocca ma non basta, è 2-1. Nel finale, il Cesena mette il risultato in cassaforte, siglando la rete del definitivo 3-1: Rossetti (entrato per Galvagno), riceve da Wade, fulminando Bosi con un bel destro. I bianconeri ora sono secondi a -1 dal Genoa.

Soddisfatto Nicola Campedelli: “Sapevamo che ci voleva pazienza. Bravi a sbloccarla con Bertaccini e poi arrivare fino alla vittoria”.