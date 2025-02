Primavera, Cesena, che amarezza: vola sul 3-1 e poi affonda nel finale con la Juve (3-4) VIDEO

Il Cesena perde clamorosamente contro la Juventus (3-4), nell’ennesima goleada della stagione. Sono gli ospiti a partire forte con l’incornata vincente di Verde al 22’. I bianconeri nonostante lo svantaggio non si perdono d’animo e ribaltano il match grazie alle reti di Tosku e Castorri. Nella ripresa, i romagnoli scendono in campo con energia e voglia di vincere per poi spegnersi nel finale: al 60’ Giovannini trova una rete meravigliosa, bucando a giro Zelezny (3-1). Il 66’ segna l’inizio della fine: la Juventus accorcia con Vacca e sigla il pareggio grazie al rigore realizzato dallo stesso numero 10 all’83’. Non passano neanche due minuti e Pugno completa la rimonta, per il 3-4 finale.

“La strada è una sola, dare il massimo per tutti i 95 minuti, altrimenti non si raccolgono le belle prestazioni che stiamo producendo” queste le parole di Nicola Campedelli dopo il fischio finale.