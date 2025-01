Primavera, Cesena beffato tra le proteste a Sassuolo (2-1)

Una rete rocambolesca al 95’ sugli sviluppi un angolo beffa il Cesena (2-1). Il Sassuolo realizza il gol-vittoria con il sammarinese Benvenuti ben oltre i 3’ di recupero chiamati dall’arbitro, con grandi proteste bianconere per un netto fuorigioco non ravvisato. Il Cesena si era portato in vantaggio con Coveri al 61’: il bomber scambia con Perini e di prima gonfia la rete con un gran tiro, battendo il portiere Scacchetti. Tre minuti dopo il Sassuolo pareggia con il capitano Bruno su assist di Minta, poi la gara sembra incanalata sul pari, fino al finale amarissimo.