Primavera 2, Il Cesena batte la Cremonese ai rigori e alza la sua seconda Supercoppa VIDEO

A due anni dal trionfo di Udine firmato dai gemelli Shpendi, il Cesena alza la sua seconda Supercoppa Primavera 2 battendo ai rigori la Cremonese (5-6). Un successo strameritato, anche se il Cesena è stato costretto a rincorrere per il gol realizzato al 40’ dal bomber grigiorosso Stuckler, centravanti danese di origine iraniana al 31° gol stagionale. Una rete arrivata a sorpresa, visto che il Cesena nei primi 30 minuti aveva stradominato, creando 8 palle-gol e trovando però davanti un super portiere Brahja. Nella ripresa il pareggio di Giovannini al 57’ su assist di Coveri, liberato da Castorri, il migliore in campo. Nel finale, anche Brahja con due miracoli su Arpino ha negato la vittoria al Cesena. Vittoria che i bianconeri hanno poi conquistato ai rigori. Dopo l’errore di Perini (traversa), la vittoria l’hanno firmata i tre 2006 in campo: Montalti ha bloccato il rigore di Faye, Domeniconi ha pareggiato la serie e, al primo penalty ad oltranza, Montalti ha parato la conclusione di Prendi mentre Mattioli ha spiazzato Brahja dando il successo ai bianconeri di Nicola Campedelli.