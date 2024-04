Primavera 2: Cesena, contro il Bari il primo match-point

Quello di oggi a Villa Silvia potrebbe essere un “brunch” al sapore di promozione per il Cesena Primavera, che alle 11.15 riceve il Bari mentre in terra ligure, in contemporanea, si gioca Spezia-Benevento: se i campani non vinceranno, il Cesena con un successo avrà la garanzia del salto in Primavera 1. Questo perché la rete del 2-0 di Coveri nel big-match di 15 giorni fa ha permesso al Cavalluccio di avere gli scontri diretti a favore sui rivali (vittoriosi per 3-2 all’andata) e di poter essere quindi davanti anche a parità di punti.

Il tecnico Nicola Campedelli chiede massima concentrazione: «Ogni partita va giocata al meglio per massimizzare le nostre qualità, soprattutto perché esprimerci al 100 per cento è ciò che serve per battere ogni avversario di questo campionato. Il Bari (dodicesimo a 30 punti, ndr) potrà non avere più obiettivi di classifica ma ha tanti buoni giocatori che vanno spesso a rifornire anche la prima squadra, sarà una partita in cui dovremo rimanere sul pezzo fino alla fine contro un avversario che ha tante armi per colpire».

Nella formazione pugliese, che ha la peggior difesa a fronte del quarto miglior attacco, occhio soprattutto a Hemsley Akpa-Chukwu, 7 reti di cui una proprio ai bianconeri e autore anche di un gol in B a settembre, e a Vincenzo Colangiuli, a segno 6 volte nelle ultime 7 gare. Ad avere tante frecce al proprio arco è però anche il Cesena, reduce dal perentorio 4-1 di Perugia: «Un’altra grande partita – riprende Campedelli – in cui abbiamo avuto il comando delle operazioni fino alla fine, dando soprattutto continuità dopo la vittoria sul Benevento. Ho un gruppo valido dove chiunque giochi riesce a essere protagonista: la profondità della rosa sta senz’altro facendo la differenza tanto in partita quanto in allenamento dove il livello è sempre alto e consente a tutti di migliorare».

Giovannini, nonostante sia in ripresa dall’infortunio, non dovrebbe essere della partita. Ci saranno invece Pitti e Coveri, con quest’ultimo che dopo aver riposato a Perugia è pronto a tornare tra i titolari.