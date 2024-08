Primavera 1, uno sfortunato Cesena ribaltato dal Sassuolo (2-3)

Il Cesena lotta con orgoglio ma resta a quota zero in classifica (2-3). Sassuolo in vantaggio con Knezovic che al 12’ batte Veliaj con un preciso diagonale sinistro dai 20 metri. Al 35’ il pari bianconero: punizione da destra di Castorri e il colpo di testa di Pitti è vincente. Allo scadere del primo minuto di recupero il gol del 2-1: respinta da un calcio d’angolo di casa della difesa del Sassuolo, raccoglie Campedelli che con lob innescata il colpo di testa di Perini che gonfia la rete. Il Cesena sfiora più volte il tris e poi iniziano i guai. Al 67’ il 2-2 ospite: Coveri perde palla a metà campo e progressione irresistibile di Minta fino a un sinistro sotto la traversa. I cambi danno energia al Sassuolo che al 76’ segna il 2-3. In una azione in sfondamento di Daldum.