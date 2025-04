Primavera 1, Il Cesena vince 0-2 a Cremona e conquista la salvezza con 3 giornate di anticipo

CREMONESE-CESENA 0-2

CREMONESE (3-5-2): Tommasi; Bassi, Prendi, D. Pavesi (26’ st Zilio); Spiaggiari, Thiandoum (15’ st Nahrudnyy), Lottici, Lordkipanidze (40’ st Sivieri), Tosi (26’ st Faye); Bielo Beata (26’ st Ragnoli Galli), Gabbiani. In panchina: Malovec, Duca, Tavares, Cantaboni, Gashi, Rama. Allenatore: E. Pavesi.

CESENA (4-3-1-2): Montalti; Abbondanza (40’ st Greco), T. Zamagni, Dolce, Domeniconi; Ronchetti (40’ st Biguzzi), R. Campedelli, Ghinelli; Giovannini (26’ st Wade); Tosku (20’ st Tampieri), Perini (26’ st Galvagno). In panchina: Fontana, Marini, Bertaccini, Gabriele, Berti. Allenatore: N. Campedelli.

ARBITRO: Cappai di Cagliari.

RETI: 5’ st Tosku, 47’ st Domeniconi.

AMMONITI: Perini, Tosi, Abbondanza, Prendi, Montalti, Domeniconi.



Nonostante le assenze di Castorri e Gallea squalificati, di Coveri, Arpino, Valentini e Davide Zamagni infortunati, di Manetti e Pitti in prima squadra, il Cesena vince 0-2 a Cremona e conquista la meritata salvezza in Primavera 1 con tre giornate di anticipo. In gol nella ripresa Tosku e Domeniconi.