Primavera 1, il Cesena secondo della classe va a Bologna sognando la vetta

Coperta corta, concentrazione alta. Il turno infrasettimanale prevede per il Cesena Primavera il sempre delicatissimo derby in casa del Bologna (si gioca alle ore 14 a Crespellano), con Nicola Campedelli che dovrà fare i conti con non poche assenze. Su tutte quella di Tosku, che contro il Genoa ha avuto una ricaduta del problema muscolare da cui era appena rientrato che lo terrà ai box ancora per un po’, con tempi di recupero incerti ma non brevissimi. Stesso discorso per Carbone, le cui condizioni sono forse anche peggiori di quelle del numero 10 bianconero. Sabato contro il Frosinone, poi, ci sono stati altri due infortuni con Abbondanza (altro problema muscolare) e Tommaso Casadei (distorsione alla caviglia) che sono in attesa di svolgere gli esami strumentali. Se lo stop di Tommaso Casadei dovesse essere troppo lungo, il Cesena potrebbe anche correre ai ripari prelevando dalla Sammaurese il difensore centrale 2008 Enrico Manzi, che il club bianconero scartò 4 stagioni fa.

Visto il turno infrasettimanale, non era questo il momento migliore per iniziare a riempire l’infermeria. Quantomeno, contro a Bologna sale un Cesena tornato a correre grazie alla rimonta vincente di sabato sul Frosinone: «Un successo che ci ha resi molto felici - commenta il tecnico Campedelli - e che è arrivato grazie a una grande reazione dei ragazzi che dopo lo svantaggio non si sono scoraggiati e sono riusciti a ribaltarla. Siamo stati bravi a leggere a dovere le fasi più delicate del match riuscendo sempre a rimanere attaccati alla partita e colpendo quando serviva».

Oggi, nell’altro posticipo, la Roma sarà impegnata a Torino per difendere la vetta proprio dall’assalto del Cesena un punto dietro. Con una classifica così corta, però, Campedelli invita alla prudenza: «Qui tutti incontrano difficoltà contro tutti, è un campionato in cui l’insidia è sempre dietro l’angolo e dove ogni punto va sudato e meritato. Le cose cambiano in fretta e dobbiamo adattarci. Gli infortuni? Sicuramente hanno il loro peso ma abbiamo tanti ragazzi molto validi che quando chiamati in causa danno sempre ottime risposte, c’è da stringere i denti ma l’importante sarà mettere sempre in campo l’atteggiamento giusto».