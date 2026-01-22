Primavera 1, il Cesena secondo della classe va a Bologna sognando la vetta

Coperta corta, concentrazione alta. Il turno infrasettimanale prevede per il Cesena Primavera il sempre delicatissimo derby in casa del Bologna (si gioca alle ore 14 a Crespellano), con Nicola Campedelli che dovrà fare i conti con non poche assenze. Su tutte quella di Tosku, che contro il Genoa ha avuto una ricaduta del problema muscolare da cui era appena rientrato che lo terrà ai box ancora per un po’, con tempi di recupero incerti ma non brevissimi. Stesso discorso per Carbone, le cui condizioni sono forse anche peggiori di quelle del numero 10 bianconero. Sabato contro il Frosinone, poi, ci sono stati altri due infortuni con Abbondanza (altro problema muscolare) e Tommaso Casadei (distorsione alla caviglia) che sono in attesa di svolgere gli esami strumentali. Se lo stop di Tommaso Casadei dovesse essere troppo lungo, il Cesena potrebbe anche correre ai ripari prelevando dalla Sammaurese il difensore centrale 2008 Enrico Manzi, che il club bianconero scartò 4 stagioni fa.