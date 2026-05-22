Primavera 1, Il Cesena ribalta l’Inter e conquista la Final Four: lunedì sera semifinale scudetto con il Parma

CESENA-INTER 2-1
CESENA (4-3-1-2): Fontana; Domeniconi, T. Casadei, Ribello (38’ st Kebbeh), Ridolfi (44’ st Marini); Amadori (38’ st Abbondanza), Poletti, Mattioli; Tosku (23’ st Zamagni); Rossetti
(44’ A. Lantignotti), Wade. In panchina: Gianfanti, Baietta, Carbone, Tonti, F. Berti, Biguzzi. Allenatore: Nicola Campedelli.
INTER (4-3-3): Taho; Della Mora (10’ st Ballo), Bovio, Jakirovic (37’ st Farronato), Maye; Mancuso, Zanchetta (10’ st Zarate Hidalgo), Cerpelletti; El Mahboubi (20’ st Marello), Kukulis (20’ st Iddrissou), Zouin. A disp.: Moressa, La Torre, Nenna, Vukoje, Breda, Gjeci. Allenatore: Benito Carbone.
ARBITRO: Dini di Città di Castello.
RETI: 24’ pt Kukulis, 34’ pt Tosku (rig.), 35’ st Poletti.
AMMONITI: Della Mora, Zarate Hidalgo, Rossetti.
ESPULSO: 37’ st Taho.
NOTE: Spettatori 1.564. Angoli 9-4 per l’Inter.
Il Cesena è alla Final Four del campionato Primavera. La squadra di Nicola Campedelli batte in rimonta l’Inter e si regala il biglietto per il Viola Park: lunedì alle 20.30 il Cavalluccio sfiderà il Parma in semifinale.