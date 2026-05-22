Primavera 1, Il Cesena ribalta l’Inter e conquista la Final Four: lunedì sera semifinale scudetto con il Parma

Partita sofferta, che il Cesena, privo di Galvagno (edema osseo alla caviglia in via di risoluzione: lunedì sera ci sarà) inizia molto male. L’Inter comanda e passa con Kukulis di testa su punizione laterale al 24’ sfiorando lo 0-2 con Cerpelletti, murato da Fontana. Al primo affondo, Wade costringe Della Mora al fallo da rigore: Tosku incrocia il sinistro e fa 1-1. Ripresa e l’Inter torna ad attaccare: la traversa salva Fontana su punizione di Marello, il Cesena riparte più volte ma non riesce a colpire. Lo fa su corner, che Poletti conquista e trasforma in 2-1 con un gol olimpico viziato da una carica fallosa di Rossetti sul portiere Taho che la terna non ravvisa. Taho protesta e si fa espellere: mancano pochi minuti alla fine e il Cesena non si volterà più indietro.

Per la gioia di tutto il Dino Manuzzi, che alza i decibel e festeggia intonando “Romagna Mia”. Emozionato Nicola Campedelli: «Alla fine mi sono emozionato quando i nostri tifosi hanno iniziato a sostenerci cantando. E’ stata una giornata speciale. E dire che non siamo partiti benissimo: eravamo tesi, abbiamo sbagliato stop e gesti tecnici come non siamo soliti fare. Dopo il pareggio siamo rientrati in partita e abbiamo preso coraggio contro i campioni d’Italia in carica”.