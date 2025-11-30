Primavera 1, il Cesena pareggia all’ultimo secondo a Cremona con un gol di Ricci ma chi era davanti alla tv ancora non lo sa

Il capitano bianconero Domeniconi

Un guizzo di Gabriele Ricci al 94’ regala al Cesena un pareggio in quel momento inatteso in casa del fanalino di coda Cremonese. Chi era davanti alla tv probabilmente è ancora all’oscuro di tutto perché Sportitalia, che sta fornendo un servizio di bassa qualità al campionato di Primavera 1, ha staccato a due minuti dalla fine per riproporre la differita del derby Primavera di Milano. E così ha perso l’assalto finale dei bianconeri e il gol di Ricci sull’ultima punizione calciata in area da Poletti.

Il 2-2 finale è risultato giusto. Cremonese due volte in vantaggio, al 14’ con Ragnoli Galli e all’84’ con Prendi, con i bianconeri che ottengono l’1-1 con un gioiello di Bertaccini (sceso dalla prima squadra) su punizione. Sull’1-1, al 69’, Rossetti si è fatto parare un rigore, mentre al 77’ Ribello ha commesso un fallo assurdo, un’entrata a piedi uniti su Ragnoli Galli, meritando l’espulsione. Poi il 2-1 di Prendi e il pareggio di Ricci all’ultimo respiro.

