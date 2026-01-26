Primavera 1, Il Cesena non sfrutta la superiorità numerica, fa 0-0 con l’Hellas Verona ed è secondo alle spalle della Fiorentina VIDEO

Finisce senza reti il posticipo della giornata numero 21 del campionato Primavera 1 tra Cesena ed Hellas Verona. Un pareggio giusto, anche se il Cesena deve mordersi le mani per non aver sfruttato, per la seconda partita consecutiva, una lunga superiorità numerica. Se a Bologna i rossoblù erano rimasti in dieci al 12’, oggi gli scaligeri hanno perso Fabbri al 54’ ma il Cesena non ne ha saputo approfittare in quanto non eccelle nell’attacco alle difese schierate e infatti si è reso pericoloso solo con tre palle inattive: traversa di Bertaccini su punizione, altra conclusione da fermo di Poletti respinta in corner da Castagnini e, da azione d’angolo, incredibile errore sotto misura di testa di Kebbeh. I veronesi, che hanno chiuso in 9 per gioco violento a palla lontana del capitano Popovic su Rossetti al 93’, avevano sfiorato lo 0-1 nel primo tempo con De Rossi: parata super di Fontana in uscita, con palla deviata contro la traversa e poi spazzata via da Kebbeh. Con questo pareggio, i bianconeri raggiungono la Roma, ko in casa contro il Bologna, ma restano al 2° posto alle spalle della Fiorentina, che vincendo 1-0 sul Genoa si è portata a 38 punti e ha superato bianconeri e giallorossi, che sono a quota 37, con il Parma (1-1 con il Torino) quarto a 36.