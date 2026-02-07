Primavera 1, il Cesena doma la Cremonese (2-1) / VIDEO

Tornano a viaggiare in coppia la Primavera e la prima squadra, che non vincevano entrambe dal turno di campionato di tre settimane fa. Contro la Cremonese, ultima in classifica, il Cesena si impone di misura (2-1) con un uomo in più per un’ora di gioco che riesce a sfruttare a differenza di quanto invece era capitato contro Bologna e Verona. La squadra di Nicola Campedelli deve rinunciare in extremis a Mattioli (problema muscolare), già inserito nella formazione iniziale, che lascia la fascia (Domeniconi squalificato) a Zamagni e il posto da titolare a Marini. I bianconeri si schierano con il 3-4-1-2 con Zamagni dietro le punte e Biguzzi e Marini pronti ad abbassarsi sugli esterni in fase di non possesso. Il primo squillo è della Cremonese che al 4’ scheggia la traversa su un tiro cross. Risponde il Cesena 5 minuti dopo con Biguzzi ma il portiere respinge di piede. Al 33’ la Cremonese rimane in dieci per l’espulsione di Bagordo che nel giro di un paio di minuti rimedia due gialli per falli su Zamagni e Bertaccini. Al 43’ ci prova da fuori Bertaccini con un gran tiro ma Cassin devia in angolo. Nell’intervallo Marini (ammonito) rimane negli spogliatoi ed entra Papa Wade per comporre il tridente nel 4-3-3. E i frutti arrivano presto. Al 54’ il vantaggio: dalla destra Biguzzi mette nel mezzo dove Galvagno stacca di testa e incorna in porta. Due minuti e Papa Wade, ancora di testa (assist di Zamagni), raddoppia. La gara si infiamma e la Cremonese accorcia subito al 58’ con Ragnoli Galli che raccoglie un errato tentativo di liberare l’area da parte di Ridolfi. Al ‘63 a palla lontana Bassi colpisce Rossetti ma l’arbitro non vede. Campedelli festeggia i tre punti e il 47° compleanno: “Sono molto soddisfatto del risultato contro un avversario che pur ultimo se la sta giocando con tutti. Vittoria nostra meritata con tante occasioni per il terzo gol”.