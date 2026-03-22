Primavera 1, Davanti ad Ashley Cole finisce 0-0 lo scontro al vertice tra Cesena e Parma

«I ragazzi della Primavera devono essere pronti per il salto», aveva dichiarato alla sua presentazione Ashley Cole, che oggi pomeriggio è venuto a vederli a Martorano nella gara contro il Parma che metteva in palio il 1° posto solitario. Lo 0-0 finale lascia invece romagnoli e emiliani a braccetto al 3° posto ad una lunghezza dal tandem composto da Fiorentina e Roma.

Cole ha guardato la gara dalla tribunetta laterale scoperta vicino a Capellini, il cui posto in panchina, come vice di Nicola Campedelli, è stato preso da Alessandro Teodorani. Durante l’intervallo al bar tanti ragazzini delle giovanili ne hanno approfittato per farsi un selfie con il tecnico inglese.

Venendo al match, primi minuti di marca gialloblù. Al minuto 11 Drobnic irrompe di testa su calcio d’angolo ma mette a lato. Al 25’ ci prova Domeniconi dalla distanza ma il suo tiro è fiacco. Insidiosa invece la conclusione di Tosku un minuto dopo che il portiere alza sopra la traversa. Cardinali al 38’ calcia fuori da buona posizione. Anche la ripresa vede gli ospiti partite più forti. Al 57’ Marini salva su Mena, sul seguente calcio d’angolo il tocco ravvicinato di Nwajei in scivolata è neutralizzato da Gianfanti. Al 68’ Ridolfi cavalca sulla fascia sinistra e mette nel mezzo per Galvagno, che di prima intenzione calcia di potenza e spedisce alto. A dieci dal termine Cole si avvia all’uscita e si “perde” il miracolo di Gianfanti, che al 93’ salva il risultato deviando in angolo la conclusione di Mena.