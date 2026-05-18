Primavera 1, Cesena-Inter stabilito l’orario della sfida play-off in programma venerdì 22 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi

La Lega Serie A ha appena ufficializzato la fase finale del campionato Primavera 1 “Trofeo Giacinto Facchetti”. La sfida dei play-off tra Cesena e Inter si giocherà venerdì alle ore 18 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. La vincente affronterà poi il Parma in semifinale. Questo tutto il calendario.

Primo Turno

Giovedì 21 maggio Roma-Bologna allo stadio Tre Fontane di Roma (ore 18); Venerdì 22 maggio Cesena-Inter all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi (ore 18). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari di ogni singola gara del 1° Turno si qualifica alla semifinale la squadra meglio classificata al termine della prima fase (non è previsto lo svolgimento dei tempi supplementari e l’esecuzione dei calci di rigore), quindi Roma e Cesena.

Semifinali

Le due società “teste di serie” (Fiorentina prima classificata e Parma secondo classificato) e le due vincenti le gare del 1° turno sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema per la disputa delle semifinali, che si giocheranno al Viola Park di Bagno a Ripoli: Fiorentina vs Vincente gara 1 (Roma-Bologna) domenica 24 maggio ore 18.30; Parma vs Vincente gara 2 (Cesena-Inter) lunedì 25 maggio ore 20.30. In caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari di ogni singola gara di semifinale, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

Finale

Le società vincitrici delle semifinali si contendono nella Finale il titolo di Campione d’Italia Primavera 1 2025-2026 Trofeo Giacinto Facchetti. La finale è in programma al Viola Park di Bagno a Ripoli giovedì 28 maggio alle ore 20.30.

Prevendita Cesena-Inter

La vendita dei biglietti in vista di Cesena-Inter Primavera inizierà martedì 19 alle ore 15. I tagliandi per la sfida contro i nerazzurri sono disponibili online sul sito di Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket sul territorio nazionale, oltre che presso il Coordinamento Cesena di via Veneto 19. Sarà aperto al pubblico esclusivamente il settore Tribuna con i biglietti che saranno in vendita alle seguenti tariffe, a cui vanno aggiunti 2 euro di commissioni: intero 14 euro; promo abbonati 8 euro; under14 4 euro.