Primavera 1, Cesena in campo oggi alle 15 a Genova per blindare i play-off scudetto

Cesena Calcio
Il portiere bianconero Nicolò Fontana
Il portiere bianconero Nicolò Fontana

Un punto per il primo step. Oggi pomeriggio in casa del Genoa (ore 15) il Cesena Primavera ha a disposizione due risultati su tre per blindare matematicamente la presenza ai play-off. Pareggiando i bianconeri andrebbero a 62 punti, quota irraggiungibile contemporaneamente da Inter (7a a quota 53) e Bologna (5° a 55) che si affrontano alla stessa ora in terra lombarda. Una grande accelerata è arrivata col 3-2 al Sassuolo che ha tenuto il Cavalluccio in scia a Fiorentina e Parma che ad oggi accederebbero direttamente alla Final Four. Più che soddisfatto Nicola Campedelli: «Abbiamo disputato una grandissima prestazione: i ragazzi hanno fatto bene sotto ogni punto di vista giocando una partita totale».

Per sette volte su 8 dopo una sconfitta è arrivata una vittoria (unica eccezione il 3-3 con l’Atalanta post ko a Parma). Un dato che non può essere casuale: «La mia squadra non molla mai. A Cagliari potevamo fare di più e ne siamo tutti consapevoli, può capitare di sbagliare ma è poi importante riprendersi facendo le cose al meglio».

Partito per salvarsi, ora Campedelli punta in alto: «La vittoria del campionato? Prima di tutto andiamoci a prendere i play-off, poi penseremo al resto. Per fare bene abbiamo bisogno di essere sempre sul pezzo avendo anche grande rispetto degli avversari, così come è importante anche avere la giusta consapevolezza di ciò che possiamo e che dobbiamo fare mantenendo sempre la stessa fame e la stessa voglia di conquistarci le cose. Il campionato ha dimostrato che ce la giochiamo con tutti e che i valori sono molto simili».

A Genova, il Cesena si troverà di fronte l’unica squadra capace di espugnare Martorano: «E’ una squadra in salute che sta facendo bene. All’andata ci hanno rispettati tanto giocando una gara di contenimento in cui sono stati più bravi di noi a segnare e a vincere. Hanno ancora speranze di entrare nei play-off e cercheranno di vincere per conquistarli».

Campedelli ritrova Ridolfi dalla squalifica e in porta avrà Fontana (in prima squadra è salito Gianfanti). Assenti invece Tosku, convocato da Cole, e l’acciaccato Abbondanza.

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