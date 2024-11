Primavera 1: c’è Inter-Cesena, due squadre in serie positiva

Archiviata l’ultima sosta nazionali del 2024 il Cesena Primavera torna in campo alle 13 al Konami Youth Development Center di Milano contro la lanciatissima Inter, reduce da tre successi consecutivi e ora a -1 dal terzetto di testa. Il vento in poppa ce l’hanno anche i bianconeri, reduci da 6 risultati consecutivi, 5 pareggi e la vittoria dell’ultima giornata contro il Lecce. «Siamo molto contenti - esordisce il tecnico Nicola Campedelli - non solo per aver vinto ma anche per come lo abbiamo fatto, giocando un’altra ottima partita, reagendo alla grande al momento di difficoltà. Non meritavamo di andare in svantaggio e potevamo anche subire lo 0-2 ma il rigore parato da Veliaj ci ha dato nuova linfa e l’episodio del rigore e rosso a favore nostro ha cambiato tutto. Siamo stati bravi a crederci, contro il Lecce ma soprattutto nelle gare precedenti: quando le cose non vanno come si vorrebbe, o quando si subiscono episodi avversi, è facile buttarsi giù, invece ci siamo sempre riaccesi disputando ottime prove, cosa non scontata che deve darci ancora più convinzione».

Ora la classifica ha assunto tutta un’altra fisionomia: i bianconeri hanno agganciato un trenino di altre 6 squadre formato da Cremonese e Verona a 12 punti e da Lecce, Atalanta, Monza e Empoli a 11 come lo stesso Cesena. «Tre punti d’oro - riprende Campedelli - che migliorano la classifica e ci buttano con forza dentro la bagarre-salvezza. Il livello è alto e fare risultato non è facile per nessuno».

Cesena e Inter hanno in comune 6 partite consecutive senza sconfitte: «Affronteremo una delle realtà più forti. Non vediamo l’ora di scendere in campo e di affrontare al meglio questa sfida: per tenere testa a squadre simili va dato il 100 per cento e bisogna essere bravi a far girare gli episodi dalla nostra».

Oggi non sarà a disposizione Ibrahima Papa Wade, che dovrà restare ai box per almeno un paio di settimane per infortunio muscolare. Qualche noia fisica l’ha accusata, allenandosi con la prima squadra durante la sosta, il bomber Coveri, che però ha svolto la rifinitura e Campedelli lo ha convocato e dovrebbe schierarlo titolare. Ancora out Mattioli, tornato a disposizione Riccardo Campedelli.