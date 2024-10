Prestia carica il Cesena verso Salerno: “Siamo un gruppo forte”

Dopo la preziosa vittoria contro il Brescia, il Cesena torna subito in campo domani sera (ore 20.30) all’Arechi di Salerno contro la Salernitana. Per una volta Michele Mignani ha lasciato spazio al capitano Giuseppe Prestia in conferenza stampa: “Vedo una squadra serena e applicata - ha detto il difensore siciliano - che ogni partita cerca di fare il meglio. La Serie B è sempre stato un campionato impegnativo, tante volte le partite finiscono su episodi diversi, c’è molta più fisicità e gente con qualità. Con il Brescia abbiamo trovato una cattiveria diversa, i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo portare quell’atteggiamento anche a Salerno. Al di là dei giocatori forti che ci sono ovunque, domani dobbiamo reggere colpo su colpo giocando la partita con umiltà. Usciranno le nostre qualità, abbiamo la consapevolezza di essere un gruppo forte”.

Domani saranno assenti gli squalificati Kargbo, Curto e Calò.