Una giornata da ricordare per il capitano bianconero.

Giuseppe Prestia è stato autore del primo gol del Cesena alla Salernitana: “Sono felice perché raccogliamo i frutti dei primi sei mesi. Ho attraversato un periodo difficile, le mie forze sono state dimezzate per questioni familiari di cui non voglio parlare. Adesso ho ritrovato tranquillità. Dopo i primi buoni 20 minuti ci siamo abbassati concedendo loro qualche occasione. Ho dedicato il gol a mia madre che avevo sentito questa mattina e che me lo aveva preannunciato”.