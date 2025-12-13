Possanzini rende onore al Cesena: “Ha dimostrato di essere forte” VIDEO

Un acceso confronto tra Davide Possanzini e Massimiliano Mangraviti (foto Zanott)

Senza dubbio rammaricato, ma anche consapevole della prestazione messa in campo dai suoi, l’allenatore del Mantova Davide Possanzini ha commentato così la sconfitta subita all’Orogel Stadium contro il Cesena: “Non mi sono mai arreso. Ma abbiamo fatto un buon inizio di partita, abbiamo segnato due gol e fino al 2-0 abbiamo costruito una buona gara. Poi ci siamo spaventati e abbiamo iniziato a commettere errori. Abbiamo forzato le giocate e sulle seconde palle il Cesena ha dimostrato di essere forte. Credo, comunque, che il Mantova abbia fatto la sua partita e a tratti dominata. Mi dispiace per questo, ma i ragazzi hanno veramente dato tutto fino alla fine. Accetto la sconfitta, ma ribadisco: ci abbiamo messo del nostro”.

