Play-off, sabato Catanzaro-Cesena alle 17.15: i bianconeri devono vincere e avranno fino a 120 minuti di tempo per riuscirci

Il gol realizzato da Mirko Antonucci all’89’ ha regalato al Cesena la terza vittoria consecutiva, evento mai riuscito finora, la vittoria a Modena che mancava dai play-off del 2014 (0-1 gol di Marilungo nella stessa porta) e soprattutto il sorpasso sul Palermo. Chiudendo al 7° posto, il Cesena giocherà sabato a Catanzaro: fischio di inizio alle ore 17.15. I bianconeri dovranno vincere per riuscire a raggiungere la semifinale, dove c’è già lo Spezia: se al 90’ la partita sarà ancora in parità, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Ma l’obiettivo è sempre lo stesso: vincere. Entro il 90’ o entro il 120, altrimenti passerà il Catanzaro, che pur avendo chiuso con gli stessi punti (53) del Cesena e con la parità negli scontri diretti (2-0 a Cesena, 4-2 a Catanzaro) è davanti per la differenza reti globale: +6 contro il -1 dei romagnoli.

Questo recupero della giornata numero 34 ha scritto gli ultimi verdetti. Il più clamoroso dei quali, la retrocessione della Sampdoria in Serie C per la prima volta nella storia.

Ecco la classifica finale di Serie B: Sassuolo 82 punti; Pisa 76; Spezia 66; Cremonese 61; Juve Stabia 55; Catanzaro e Cesena 53; Palermo 52; Bari 48; Sudtirol 46; Carrarese e Modena 45; Mantova e Reggiana 44; Brescia e Frosinone 43; Salernitana 42; Sampdoria 41; Cittadella 39; Cosenza (-4) 30.

I verdetti finali: Sassuolo e Pisa promossi in Serie A; Play-off: Spezia e Cremonese in semifinale attendono le vincenti del turno preliminare: Catanzaro-Cesena (sabato ore 17.15) e Juve Stabia-Palermo (sabato ore 19.30). Vanno ai play-out Frosinone (per lo scontro diretto sfavorevole nei confronti del Brescia) e Salernitana. Retrocedono in Serie C: Sampdoria, Cittadella e Cosenza.