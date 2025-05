Play-off di Serie B, cambiano i giorni e gli orari: ecco quando giocherebbe il Cesena qualora si qualificasse

Dopo la vittoria di Cosenza e grazie alla sconfitta del Bari a Cittadella, il Cesena sa di avere l’88,89 per cento di probabilità di qualificarsi per i play-off. Perché il Cavalluccio non prenda parte al turno preliminare, martedì sera, nel recupero della giornata numero 34, deve succedere questo: sconfitta del Cesena a Modena, vittoria del Bari a Bolzano. Ogni altra combinazione garantirebbe alla squadra di Mignani la qualificazione al preliminare dei play-off, da giocare quasi certamente in trasferta nella giornata di sabato 17 maggio: alle ore 17.15 se chiudesse al 6° o al 7° posto, alle ore 19.30 qualora arrivasse 8° (in casa della 5ª.

E’ di questa mattina il cambio delle date e degli orari di tutte le partite dei play-off. Ecco quelle comunicate in giornata dalla Lega Serie B

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025 (6ª vs 7ª) – ore 17.15

Sabato 17 maggio 2025 (5ª vs 8ª) – ore 19.30

Semifinali (andata)

Mercoledì 21 maggio 2025 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30

Mercoledì 21 maggio 2025 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30

Semifinali (ritorno)

Domenica 25 maggio 2025 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 17.15

Domenica 25 maggio 2025 (3ª vs 6ª/7ª) - ore 19.30

Finali

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1° giugno 2025 (ritorno) - ore 20.30



Tutte le gare di ritorno si disputano sul campo delle squadre in migliore posizione di classifica al termine del campionato.