Matteo Pisseri tornato titolare per l’infortunio a Klinsmann e subito protagonista: “Sono soddisfatto della mia presentazione e di tutta la squadra. Nonostante fosse da tanto che non giocavo, mi sentivo bene. Sul rigore prima sono stato bravo a rimanere in piedi e poi a rialzarmi. Dopo avere perso la maglia da titolare ero dispiaciuto perché penso che stessi facendo bene. Adesso sono pronto per continuare a giocare”.