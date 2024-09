Pisa-Cesena di Coppa Italia si giocherà mercoledì 25 settembre alle ore 16. Intanto l’infortunato Cristian Shpendi lascia il ritiro dell’Albania Under 21

La sfida dei sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa tra il Pisa e il Cesena si giocherà all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani mercoledì 25 settembre alle ore 16 e sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 20. Lo ha ufficializzato la Lega Serie A questo pomeriggio proprio mentre a Villa Silvia riprendevano gli allenamenti della squadra di Michele Mignani dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra. Da domani a Cesena si rivedrà anche Cristian Shpendi, che ha lasciato questa mattina il ritiro della nazionale albanese Under 21 a causa del problema agli adduttori che domenica lo ha costretto a saltare il match con lo Spezia. Shpendi, però, rientrerà in Italia solo domani in quanto non ha trovato posto sui voli in programma oggi.