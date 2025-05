Pioggia di razzi durante Cosenza-Cesena: in arrivo 25 daspo per i responsabili

Secondo i media cosentini, sarebbero stati individuati i responsabili della pioggia di razzi (6 o 7 in totale) che dall’esterno dello stadio San Vito-Marulla sono stati fatti volare all’interno del terreno di gioco durante Cosenza-Cesena.

Saranno almeno venticinque i Daspo che la Questura del capoluogo calabrese ha emesso e sta per emettere a carico di altrettanti tifosi del Cosenza ritenuti responsabili della pioggia di fuochi che ha causato per due volte la sospensione della partita poi vinta dal Cesena grazie alla rete di Bastoni. I primi provvedimenti sono stati notificati ai destinatari, altri li riceveranno domani: nel complesso si prefigura per loro un allontanamento forzato dagli eventi sportivi per tre anni nel migliore dei casi e per otto nel peggiore. Ai diretti interessati, inoltre, il questore ha imposto l’obbligo della doppia firma, il che significa che dovranno recarsi negli uffici di polizia 10 minuti prima dell’inizio di ogni match casalingo dei Lupi e anche 10 minuti prima della fine. I razzi erano stati esplosi dall’esterno dell’impianto ed è probabile che per identificare i presunti responsabili, gli investigatori si siano avvalsi degli impianti di videosorveglianza presenti in via degli stadi.

Nei prossimi giorni, forse già domani, arriverà anche la sanzione sportiva dopo che il giudice sportivo sabato aveva chiesto una relazione aggiuntiva.