Pierpaolo Bisoli: “Cesena, Diamanti è il mio terzo figlio e dovrà diventare romagnolo”

«Chiamatemi quando sarà ufficiale, così vi dico tutto». Detto, fatto. Anche Pierpaolo Bisoli aspettava con ansia l’annuncio di Alessandro Diamanti, che dalla prossima stagione occuperà quella panchina sulla quale l’uomo di Porretta è diventato l’allenatore più vincente della storia del Cesena. Prima di arrivare in Romagna e di lanciare gente del calibro di Emanuele Giaccherini e Marco Parolo, il nuovo allenatore della Pistoiese aveva plasmato un giovanissimo Diamanti a Prato: «Dopo Dimitri e Davide, lo considero il mio terzo figlio. Ad Alino sono molto affezionato e gli voglio un gran bene».