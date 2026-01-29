Pescara senza tifosi al Manuzzi: la curva Ferrovia sarà riservata agli studenti degli istituti scolastici di Cesena

In occasione dell’anticipo di venerdì 6 febbraio tra Cesena e Pescara (ore 20.30) era stato stabilito dal Ministero dell’Interno la chiusura del settore ospiti per il divieto assoluto di trasferta dei tifosi abruzzesi. Il Cesena ha chiesto di poter ripetere l’iniziativa già effettuata contro la Juve Stabia, invitando allo stadio gli studenti degli istituti di Cesena e la richiesta è stata accolta.

Questo il comunicato appena pubblicato dal Cesena: “A seguito del Decreto del Ministero dell’Interno, che in data 20 gennaio ha stabilito la chiusura del settore ospiti di ogni impianto sportivo nel quale la Delfino Pescara 1936 disputerà gli incontri in trasferta fino al 15 febbraio 2026, Cesena FC comunica che le autorità di pubblica sicurezza hanno accolto la richiesta del club per consentire l’apertura straordinaria della Curva Ferrovia. Dopo il grande successo della presente iniziativa, già promossa lo scorso dicembre in occasione del match contro la SS Juve Stabia, e valido per la 17° giornata di Serie BKT, il Cesena FC è lieto di poter aprire nuovamente le porte del proprio settore ospiti a tutti i giovani cesenati che vorranno assistere alla partita contro la Delfino Pescara 1936. In occasione della sfida con gli abruzzesi, in programma venerdì 6 febbraio alle ore 20:30, il Settore Ospiti dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi sarà infatti accessibile a titolo gratuito ed in via esclusiva a tutti gli studenti degli istituti scolastici del Comune di Cesena, oltre che a tutti i giovani calciatori delle società affiliate insieme a genitori e accompagnatori. Insieme all’Assessorato alla Scuola ed ai Servizi Educativi del Comune di Cesena, il Club ha già preso contatti con tutte le scuole del territorio, le quali provvederanno ad informare i propri studenti sulle modalità operative per richiedere il titolo di accesso all’Orogel Stadium. Il Cesena FC intende ringraziare tutte le autorità e le istituzioni nazionali e territoriali, che hanno collaborato con la Società per garantire l’esito positivo della richiesta di apertura straordinaria del settore ospiti. Tutta la famiglia bianconera è orgogliosa di poter presentare una nuova iniziativa che vedrà protagonista tutta la comunità del Cavalluccio, per dire tutti insieme no ad ogni forma di discriminazione e violenza, e promuovere i principi di un tifo sano e corretto”.