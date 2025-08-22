Pescara-Cesena è la sera di Shpendi: l’osservato speciale del mercato

Avvolto dalla maglia nera numero 9, Cristian Shpendi torna oggi a Pescara, dove 636 giorni fa aveva riscritto la storia del Cesena. In una tremenda serata di fine novembre, con il cielo che sparava proiettili di ghiaccio e un vento insopportabile, il 25 novembre 2023 il gemello firmò il gol che consentì al Cavalluccio di espugnare per la prima volta lo stadio Adriatico, uno dei campi più inospitali d’Italia per la Romagna bianconera. Questa sera il centravanti italo-albanese guiderà l’attacco di Mignani e proverà a sfatare un altro tabù: segnare il suo primo gol in trasferta del 2025 e interrompere un digiuno che, per il Cesena, dura da due decenni, visto che in B il Cavalluccio non segna a Pescara dal 2005-2006 e in totale ha conquistato appena 6 punti in 19 gare.

Shpendi è uno degli osservati speciali dentro al campo ma anche fuori. Negli ultimi 10 giorni di mercato non è escluso che qualcuno lo cerchi e le strategie dell’area tecnica del Cesena dipenderanno... da lui. Se il gemello dovesse restare, Fusco non acquisterà altre punte e si concentrerà solo sugli ultimi due colpi: un difensore (giovane e probabilmente in arrivo dalla Serie A) e un centrocampista, con l’esperto play Castagnetti in pole position. Non è certo al 100 per cento che Shpendi possa essere il centravanti del Cavalluccio anche dopo la chiusura del mercato, perché in questi giorni è rientrato nei radar di due club di Serie A: il Cagliari e il Lecce, che davanti hanno una casella da riempire dopo le partenze di Piccoli (Fiorentina) e Krstovic (Atalanta). Partirà? Difficile. Il Cesena chiede una cifra al momento fuori mercato (tra i 4 e i 5 milioni) e soprattutto non ha ricevuto offerte ufficiali ma solo telefonate esplorative da intermediari. In caso di partenza di Shpendi, il Cesena avrà l’obbligo di acquistare almeno una punta di spessore se non due.