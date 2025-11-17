“Per un calcio integrato”: una domenica al Viola Park per i ragazzi del Cesena

Una domenica nel segno dell’inclusione quella di ieri al Viola Park. Ieri mattina i giovani calciatori del progetto “Per un Calcio Integrato” del Cesena FC e i ragazzi delle giovanili di “QuartoTempo” insieme alla formazione Under 13 della Fiorentina si sono allenati, confrontati e divertiti con esercizi nel nome di valori di integrazione, inclusione e rispetto reciproco. “L’evento - scrive il Cesena Fc in una nota - ha testimoniato l’impegno di Fiorentina, Cesena FC e QuartoTempo per promuovere il calcio come strumento di benessere psicofisico, socialità, autostima e superamento dei propri limiti, indipendentemente dal livello di abilità. Gli oltre cinquanta giovani in campo hanno unito al momento di gioco la visita del Viola Park e il pranzo tutti insieme, scoprendo il dietro le quinte del centro sportivo con un’attenzione particolare alla vita dei giovani calciatori che lo vivono quotidianamente”.