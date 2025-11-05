Per provare a diventare grande, il Cesena dovrà sigillare la porta

La distribuzione dei gol incassati dal Cesena in questi due mesi e mezzo è tanto singolare quanto... regolare. Solo una volta la Romagna bianconera ha sbagliato partita e ha “sbragato”, allo Stirpe di Frosinone, quando Klinsmann ha incassato 3 gol evitandone altrettanti. Quella partita si colloca proprio tra i due “blocchi” da cinque gare che, invece, sono stati praticamente identici: il Cavalluccio ha incassato 5 gol nelle prime 5 giornate di campionato e 5 gol nelle ultime 5 partite con l’unica differenza che tra agosto e settembre i bianconeri hanno sempre preso un gol a partita, mentre nel secondo scorcio ne hanno subiti per la prima volta due (contro la Reggiana) e hanno per la prima (e unica) volta tenuto chiuso la porta (a Bolzano). Restando su quanto accaduto nelle ultime 5 giornate, nell’analisi dei gol presi ci sono diverse somiglianze. Ad esempio, il gol di Bari è identico a quello che il Cesena ha subìto sul campo dello Spezia, ma a fasce invertite: al Picco fu un cross tagliente dalla fascia sinistra spezzina (di Aurelio) a tagliare fuori il braccetto “di parte” (Ciofi) e il centrale (Zaro) e a permettere a una delle punte avversarie (Lapadula) di bruciare l’altro braccetto (Mangraviti, in ritardo) e di battere Klinsmann. Al San Nicola è successa la stessa cosa: cross velenoso da destra, Mangraviti e Zaro tagliati fuori e centravanti avversario (Gytkjaer) che colpisce indisturbato alle spalle di un Ciofi andato... fuori strada. Ma anche gli altri tre gol al passivo hanno un filo conduttore che li accomuna, perché lo sviluppo è stato abbastanza simile: veloci triangolazioni a stanare Zaro contro la Reggiana o a infilare centralmente la mediana guidata da Castagnetti, con il pallone che si sposta sempre velocemente e trova impreparato il Cesena, sempre in ritardo di un tempo di gioco.