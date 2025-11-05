Per provare a diventare grande, il Cesena dovrà sigillare la porta

Sensazioni da Bari. La prima: per almeno 70 minuti, a ogni sgasata, il Cesena ha sempre dato l’idea di poter segnare in qualunque momento della partita. La seconda: per 90 minuti il Cesena ha sempre dato l’idea di non poter prendere gol in nessun momento della partita. E invece non è andata proprio così. Il Cavalluccio non solo non ha segnato, pur avendo costruito tanto soprattutto nella prima ora di gioco, ma ha addirittura incassato un altro gol balordo al minuto 80, chiudendo senza punti e di nuovo con la porta violata. Si tratta della decima volta che questo accade in 11 giornate. Troppo per una squadra che vuole provare a restare in alto il più possibile, per parafrasare le parole pronunciate da Mignani nella pancia del San Nicola domenica pomeriggio.