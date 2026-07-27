Per ora è un Cesena a metà: urgono i titolari

Il cartello è lo stesso di un anno fa: lavori in corso. Non può essere altrimenti. Per la seconda stagione consecutiva, il ritiro del Cesena si è chiuso con una squadra costruita... a metà. Era successo 12 mesi fa con Fusco e Mignani, è accaduto anche oggi con Mancini e Diamanti, che al momento sono alle prese con un cantiere a cielo aperto da perfezionare. D’altronde, quando il rubinetto del budget si stringe per volontà della proprietà, che da due anni punta solo ad abbassare le spese, è normale mettersi in fila e aspettare con pazienza di trovare le pedine e le formule giuste, un modus operandi che in Serie B non riguarda solo il Cavalluccio.