Per il Cesena finalmente un pieno di buone notizie

Nel giro di 13 giorni il Cesena ha cambiato completamente abitudini e status: contro il Bari era stato splendido e perdente, mentre venerdì sera contro il Pescara è stato vincente ma non convincente. Dentro alla prima crisi di risultati della stagione nel peggior mese del campionato, il 2-0 rifilato agli abruzzesi è la miglior medicina possibile per ritrovare il sorriso e le certezze che alcune partite avevano nascosto sotto il tappeto o cancellato. Tralasciando alcuni episodi finalmente favorevoli, che sulla ruota di Cesena non uscivano da parecchio tempo, la squadra di Mignani ha innaffiato il tabellino con due gol “nuovi”.