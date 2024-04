Per Cesena-Perugia il Manuzzi prepara un altro bel colpo d’occhio

La prevendita per Cesena-Perugia, ultima gara della stagione regolare ma soprattutto la partita in cui verrà consegnato ai bianconeri il trofeo per la vittoria del campionato, è partita con il botto. Ieri, in neppure due ore, la curva Mare è subito andata sold-out. Al termine del primo giorno di vendita dei biglietti, ci sono già 8.365 spettatori prenotati per la gara in programma domenica alle ore 20: ai 6.535 abbonati vanno infatti aggiunti le 1.830 persone che hanno acquistato il tagliando ieri. Appena 12 i biglietti di settore ospiti: l’impressione è che da Perugia non arriveranno più di 300 tifosi, un po’ perché il popolo biancorosso è contro il presidente Santopadre e un po’ perché si è già proiettati ai play-off (il Perugia è già certo del 4° posto).