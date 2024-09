Per Cesena-Modena sono prenotati quasi 13mila spettatori

La terza sfida di campionato in notturna al Manuzzi coincide con un grande impegno delle forze dell’ordine sotto il profilo dell’ordine pubblico e del rischio incidenti. Il calendario mette di fronte Cesena e Modena ma soprattutto torna a porre una di fronte all’altra due tifoserie e due curve che non si amano e che anche nel più recente passato hanno dato vita ad episodi di violenza.

Per questo, visto anche l’arrivo di 1.610 tifosi del Modena (i biglietti di curva Ferrovia venduti entro le 19 di ieri) l’allerta per il presidio dello stadio è ai massimi livelli. Lo schieramento prevalentemente di polizia, carabinieri e polizia locale toccherà i 200 uomini sia attorno allo stadio che nei percorsi che verranno imposti ai tifosi canarini che arriveranno con mezzi propri. A disposizione dei tifosi ospiti c’è il parcheggio di piazzale Ricci, con ingresso tra via Spadolini e l’accesso della secante sulla rotonda Lugaresi.

Ai 1.610 in curva Ferrovia, il Cesena risponderà con almeno 11.172 tifosi che sono già prenotati per l’anticipo (totale di 12.782). Ai 7.889 abbonati, vanno aggiunti 4.748 biglietti e 145 mini-abbonamenti da tre partite.