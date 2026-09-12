Pecchia elogia il Manuzzi e si tiene stretto il punto: “Pareggio che vale una vittoria, Cesena è un ambiente bellissimo”

Il primo a presentarsi nella pancia del Manuzzi dopo il triplice fischio di Cesena Cremonese terminata sul punteggio di 2-2 è l’allenatore della Cremonese, Fabio Pecchia: “Mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno. La partita che abbiamo disputato mi è piaciuta. Dopo due minuti ci siamo resi pericolosi. Poi, siamo stati sporchi, nel palleggio e nelle scelte. Shpendi ha realizzato un grande gol ma la squadra c’è sempre stata”. Sui cambi dice: “I ragazzi che sono entrati hanno caratteristiche diverse rispetto all’undici iniziale. Sono più contento rispetto alla vittoria di domenica scorsa (contro il Padova, ndr)”.

In seguito, un’analisi più approfondita: “La serie B è un campionato difficile ma stiamo costruendo il nostro viaggio, Cesena è un bellissimo ambiente che incita costantemente la squadra”.

Infine una chiosa su Berti: “Sono contento del suo atteggiamento, di come si comporta. Ritornare al Manuzzi è stata una grande gioia. Prima di scendere in campo gli ho detto ‘goditela’”.