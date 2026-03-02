Partita la prevendita per Modena-Cesena: dalla Romagna nel settore ospiti solo se in possesso della fidelity card

E’ partita la prevendita dei biglietti per Modena-Cesena in programma allo stadio Alberto Braglia sabato 7 marzo alle ore 19.15. “Come da determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive - si legge nel comunicato del Cesena Fc - la vendita dei tagliandi per i residenti nelle province romagnole, quindi Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, è attiva solo per il settore ospiti e solo se sottoscrittori della Cesena Fc Fidelity Card. I biglietti per il settore ospiti sono disponibili sul circuito Vivaticket sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che al Coordinamento, alla tariffa unica di 20 euro (esclusi i costi di prevendita). La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà venerdì 6 marzo alle ore 19”.