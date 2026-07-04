Paolo Piani: “Cesena, così Diamanti è diventato allenatore a Coverciano”

Il suo nome compare in una delle foto più viste e condivise degli ultimi 10 giorni: la copertina della tesina illustrata da Alessandro Diamanti per conseguire il patentino Uefa Pro. Il relatore di Alino, cioè colui che ha introdotto l’ultimo esame sostenuto dal nuovo allenatore del Cesena, era Paolo Piani, segretario del settore tecnico di Coverciano e romagnolo doc. Ed è proprio quest’ultimo, nato a Faenza e ormai abbonato ai banchi del centro tecnico federale da quasi 30 anni, a raccontare tutto il percorso formativo del Diamanti allenatore.