Alla fine Guido Pagliuca è giustamente rammaricato dopo il 2-2 della Juve Stabia a Cesena: “Abbiamo avuto lo stesso atteggiamento della scorsa settimana. Ed abbiamo subito in due contropiede. Io sono ancora rammaricato per i gol subiti contro il Mantova. Non meritavamo una sconfitta simile e oggi è lo specchio ancora del brutto punteggio della scorsa gara”.

Daniele Mignanelli ha qualche rimpianto dopo il pareggio.