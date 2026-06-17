Pagliuca atteso a Cesena in serata per un summit con Mancini e una call con la proprietà: accordo molto vicino

Guido Pagliuca è atteso questa sera a Cesena. In programma un summit, il terzo nel giro di pochi giorni, con il direttore sportivo bianconero Andrea Mancini. La scelta del nuovo diesse è chiara ormai da una settimana: vuole Pagliuca sulla panchina del Cesena e la call di ieri sera con la proprietà, chiusa a mezzanotte, ha di fatto dato un primo via libera a Mancini per provare a chiudere la trattativa. Dopo il faccia a faccia previsto per le 20, Mancini e Pagliuca si collegheranno in tarda serata con gli Usa per una call con l’azionista di maggioranza Mike Melby e con i co-presidenti John Aiello e Anthony Scotto con i quali Pagliuca non ha mai parlato, in quanto finora si è rapportato solo con il direttore sportivo e con il direttore generale Di Taranto. Pagliuca resterà a Cesena fino a domattina e, se nella notte arriverà il via libera sia dalla California che dal New Jersey, domani potrebbe chiedere all’Empoli la risoluzione del contratto fino al 2027 per poi firmare con il Cesena un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva.