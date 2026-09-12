Pagano non fa sconti al Cesena: “70 minuti di livello, ma non abbiamo gestito il vantaggio”

Riccardo Pagano apre il suo intervento in conferenza stampa al termine del match casalingo giocato contro la Cremonese e terminato 2-2 analizzando la dinamica partita: “C’è un pizzico di rammarico. Siamo, comunque, contenti e positivi. Abbiamo disputato una buona gara ma possiamo migliorare ulteriormente. Sicuramente potevamo gestire meglio il vantaggio. Abbiamo giocato con personalità - aggiunge deciso -. Sul primo gol, dovevamo gestire meglio, invece ci siamo abbassati. Abbiamo disputato una grande partita per 70 minuti, poi, però, c’è anche l’avversario”.

Infine, un commento sulla sua prestazione, senza dubbio la migliore da quando indossa la maglia bianconera: “Una buona prestazione. Stiamo crescendo e migliorando. La strada è quella giusta. Posso giocare sia da play che da mezzala, mi metto a disposizione della squadra e dell’allenatore”.