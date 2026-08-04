Pagano: “A Cesena per crescere ancora”

Reduce da un buon debutto con la maglia del Cesena sabato scorso contro la Forsempronese, questa mattina Riccardo Pagano si è presentato ufficialmente nella sala stampa del Manuzzi: “Dal mio terzo anno di B, dopo due stagioni molto diverse a Catanzaro e Bari, mi aspetto di crescere ancora, anche a livello di numeri, visto che non sono ancora riuscito a segnare. Quanto alla squadra, dovremo cercare di migliorare sempre, partita dopo partita. Sono contentissimo di essere qua, il gruppo è valido e mi ha accolto nel modo migliore. Capitan Ciofi, quando ha saputo che stavo per arrivare, è stato il primo a scrivermi”. Sul ruolo in campo, Pagano non ha dubbi: “Il mio ruolo è mezzala/trequartista, mi piace molto giocare tra le linee. Negli ultimi due anni mi è mancata la finalizzazione ed è quello che cerco quest’anno, oltre naturalmente agli obiettivi di squadra”.