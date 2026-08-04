Pagano: “A Cesena per crescere ancora”

Cesena Calcio
Riccardo Pagano con Filippo Bertaccini durante il test con la Forsemporonese (Zanotti)
Riccardo Pagano con Filippo Bertaccini durante il test con la Forsemporonese (Zanotti)

Reduce da un buon debutto con la maglia del Cesena sabato scorso contro la Forsempronese, questa mattina Riccardo Pagano si è presentato ufficialmente nella sala stampa del Manuzzi: “Dal mio terzo anno di B, dopo due stagioni molto diverse a Catanzaro e Bari, mi aspetto di crescere ancora, anche a livello di numeri, visto che non sono ancora riuscito a segnare. Quanto alla squadra, dovremo cercare di migliorare sempre, partita dopo partita. Sono contentissimo di essere qua, il gruppo è valido e mi ha accolto nel modo migliore. Capitan Ciofi, quando ha saputo che stavo per arrivare, è stato il primo a scrivermi”. Sul ruolo in campo, Pagano non ha dubbi: “Il mio ruolo è mezzala/trequartista, mi piace molto giocare tra le linee. Negli ultimi due anni mi è mancata la finalizzazione ed è quello che cerco quest’anno, oltre naturalmente agli obiettivi di squadra”.

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