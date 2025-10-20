Ora sulle palle inattive il Cesena sa farsi sentire

Voce del verbo rimontare. All’appello mancava proprio una vittoria conquistata di rincorsa, cioè partendo da una situazione di svantaggio, che allo stadio Alberto Picco si è materializzata dopo la prima curva della partita contro lo Spezia: cross di Aurelio, dormita della difesa e gol di Lapadula.
Fino alla quinta giornata compresa (1-1 casalingo con il Palermo), il Cesena non era mai andato sotto neppure per un minuto. Successivamente, nel giro di appena quattro giorni, sono arrivate le due partite contro il Frosinone e la Reggiana, durante le quali il Cavalluccio si è trovato in svantaggio per 109 minuti complessivi e non è mai riuscito a recuperare.
Al Picco, invece, gli uomini di Mignani hanno recuperato e poi messo addirittura la freccia, operando il sorpasso e strappando la quarta vittoria stagionale nelle prime 8 giornate. Il calcolo è semplice: il Cesena per ora viaggia a una media di 1.71 punti a partita e conquista una vittoria ogni due gare disputate. Alzi la mano chi, pensando soprattutto al calendario, ci avrebbe scommesso ad agosto.