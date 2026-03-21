Ora il Cesena si gode un Cerri extra-lusso: “Tutti teniamo a questa maglia” VIDEO

Contro il Catanzaro solo il Var è riuscito fermare Alberto Cerri. Un gol messo a referto e uno annullato nel 3-1 finale in favore del Cesena. Frutto anche delle scelte dell’allenatore Ashley Cole che ha voluto lanciarlo nel secondo tempo e come prima punta. “Cosa è cambiato? Nell’ultima settimana quasi tutto (ride ndr). Ci vuole pazienza. Abbiamo ottenuto una vittoria contro il Catanzaro e non è scontato – ha dichiarato ai giornalisti nella conferenza stampa post partita -. Siamo molto contenti di questo risultato perché lo cercavamo da tempo”.

Una battuta anche sulla sua attuale condizione fisica. Suo grande cruccio fin da giovane. “Mi sento abbastanza bene. Col Frosinone ho giocato novanta minuti, con qualche difficoltà negli ultimi dieci (ride ndr.), ma finché si è utili alla squadra va bene”. Sul nuovo progetto tecnico ha affermato senza timore: “Ci serve tempo per mettere in pratica le ottime idee dell’allenatore. Poi abbiamo un gruppo fantastico che pretende di riuscire a mettere in pratica le richieste dell’allenatore. Alla fine l’importante è guadagnare punti”. Dopo il gol, Cerri non ha lesinato festeggiamenti. “L’esultanza? Avevo voglia di segnare. Avevo rabbia per i momenti passati che non sono mai semplici da gestire – ha ammesso. Non riuscire a vincere è pesante. Con questo gol ho potuto far esplodere la rabbia che avevo e che abbiamo dentro. Per dimostrare anche alla gente quanto teniamo a questa maglia”.