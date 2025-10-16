Ora c’è anche la firma: Tommaso Berti prolunga con il Cesena fino al 2028

Come previsto, Tommaso Berti ha esteso il proprio contratto con il Cesena fino al 30 giugno 2028. L’accordo era stato trovato una decina di giorni fa, prima che il talentuoso centrocampista classe 2004 debuttasse e segnasse con la maglia dell’Italia Under 21, ed è stato ufficializzato oggi: “Cesena Fc comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il centrocampista Tommaso Berti fino al 30 giugno 2028. Cesenate doc, Berti indossa la maglia del Cavalluccio per la prima volta nel 2013, dando origine ad una lunga storia a tinte bianconere, che lo vedrà protagonista anno dopo anno fino a raggiungere la prima squadra, tra le cui fila esordisce a soli diciassette anni. Tra gli artefici della promozione in Serie B conquistata nel 2023/2024, Berti ha celebrato le sue prime 100 presenze in bianconero alla fine della scorsa stagione, collezionando fino ad oggi 108 partite e 9 reti con la maglia del Cesena FC tra Serie B, Serie C e Coppa Italia. Orgogliosa di questo lungo percorso fatto insieme, tutta la famiglia del Cesena Fc augura a Tommaso le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero”.