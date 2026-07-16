Ora c’è anche l’annuncio ufficiale: Nicola Pozzi è il nuovo allenatore del Cesena Primavera

Adesso c’è anche l’annuncio ufficiale: Nicola Pozzi è il nuovo allenatore del Cesena Primavera. Lo ha comunicato il club bianconero: “L’intera famiglia del Cesena FC è felice di accogliere mister Nicola Pozzi alla guida della Primavera bianconera e gli rivolge il più caloroso bentornato a Cesena, augurando a lui ed al suo staff tecnico di poter raggiungere i migliori traguardi con il Cavalluccio”, si legge.

Questo lo staff tecnico che affiancherà il nuovo allenatore della Primavera nella stagione 2026-2027: Nicola Capellini (vice allenatore), Alessandro Teodorani (collaboratore tecnico), Alex Calderoni (preparatore dei portieri), Antonio Fabbri (preparatore atletico), dottor Piero Candoli (medico sociale), Massimo Ridolfi (massaggiatore), Giulio Mauriello (team manager), Luca Mongiusti (addetto all’arbitro).