Non solo Shpendi: il Cesena sta lavorando ai rinnovi di Adamo e Ciofi

Cristian Shpendi potrebbe rientrare in Italia già oggi. Nella serata di ieri il centravanti del Cesena, assente contro lo Spezia per un problema agli adduttori, è stato visitato dallo staff dell’Albania Under 21, che oggi deciderà se portarlo in Svizzera per il match di venerdì o se rimandarlo in Romagna. Intanto Shpendi è prossimo ad estendere il contratto con il Cesena per un’altra stagione, quindi fino al 2028. Il diesse Artico sta anche negoziando i prolungamenti con Andrea Ciofi e con Manolo Adamo, che presto dovrebbero rinnovare fino al 2027.

Ceesay al debutto

Joseph Ceesay ha svolto ieri il suo primo allenamento con la nazionale del Gambia. L’esterno destro del Cesena, alla prima convocazione in carriera, potrebbe partire titolare già oggi con la maglia degli “scorpioni” in occasione della prima giornata di qualificazioni per la Coppa d’Africa contro le Isole Comore (si gioca alle ore 17 allo Stade El Abdi di El Jadida, in Marocco).

Tocca anche a Mendicino

Alla stessa ora, ma allo stadio Nedelisce di Cakovec, in Croazia, scenderà in campo l’Italia Under 19 per sfidare l’Inghilterra. Tra gli azzurri ci sarà anche Leonardo Mendicino.